"Na Wspólnej" odcinek 3054. Wybuch namiętności między Sławkiem a Tatianą! Policjant rzuci dla niej Renatę?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 3054. odcinku "Na Wspólnej" przyjaźń Sławka i Tatiany przerodzi się w namiętność! Czy Renata dowie się, że mąż całował się z inną? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na Wspólnej" odcinek 3054. w poniedziałek, 13.03.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Już niedługo Renata (Marta Janowska) zaniepokoi się, że Sławek (Mariusz Słupiński) bardzo zbliżył się do Tatiany (Olga Bosova) pracującej w barze Ziębów. Czy rzeczywiście ma się czego obawiać i przyjaźń przerodzi się w miłość?

W 3053. odcinku "Na Wspólnej" Sławek będzie coraz bardziej zaangażowany w śledztwo w sprawie zabójstwa brata Tatiany. Jeszcze tego samego dnia zostanie zaproszony na urodziny syna Ukrainki. Renata postanowi wybrać się tam z mężem i wtedy zauważy, że Tatiana nie jest Sławkowi obojętna...

Dojdzie do kłótni między małżonkami, ale w 3054. odcinku "Na Wspólnej" podejrzenia Renaty okażą się słuszne! Między Sławkiem a Tatianą dojdzie do bardzo namiętnego pocałunku! Czy to koniec jego małżeństwa? Zakochał się? Tego dowiemy się wkrótce!

Źródło: TVN/x-news