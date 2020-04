"Na Wspólnej" odcinek 3058. Smolny pojedna się z gwałcicielem Adrianem?! Taka będzie wola Basi [CO SIĘ WYDARZY]

W 3058. odcinku serialu "Na Wspólnej" Smolny spotka się z Adrianem, aby się z nim pogodzić... Czy były gwałciciel naprawdę jest już nieszkodliwy? Sprawdź szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 3058. w poniedziałek, 20.04.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Basia (Grażyna Wolszczak) musi współpracować z Adrianem (Piotr Jankowski), mężczyzną, który kiedyś próbował ją zgwałcić! Gdy Smolny (Łukasz Konopka) się o tym dowie, postanowi dać mu ostrzeżenie i uderzy go twarz! Co z tego wyniknie?

Brzozowska nie będzie zadowolona z agresywnego i pochopnego zachowania męża... W 3058. odcinku serialu "Na Wspólnej" Smolny przyzna, że popełnił błąd i obieca Basi, że przeprosi Baliszewskiego. Jakiś czas później obaj mężczyźni spotkają się na mieście.

Krzysztof podziękuje Adrianowi, że respektuje umowę i trzyma się od jego żony z daleka. Między wierszami da mu jednak do zrozumienia, że jeśli znów zacznie coś kombinować, to gorzko tego pożałuje. Adrian ponownie zapewni go, że się zmienił i wyciągnie rękę na zgodę.

Efekty spotkania z Baliszewskim nieco uspokoją Smolnego, ale i tak po powrocie do domu doradzi żonie, aby wciąż na niego uważała. Czy Adrian rzeczywiście jest nieszkodliwy?

Źródło: TVN/x-news