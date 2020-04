"Na Wspólnej" odcinek 3059. Ewa otrząsnęła się po depresji? Chce wrócić do pracy [CO SIĘ WYDARZY]

W 3059. odcinku serialu "Na Wspólnej" Ewa uzna, że najwyższy czas wrócić do pracy zawodowej. Co na to Arek? Sprawdź, co już wiemy!

Jakiś czas temu Ewa (Ewa Gawryluk) zmagała się z bardzo ciężką depresją! Przez pewien czas była nawet leczona w szpitalu psychiatrycznym... Na całe szczęście jej stan psychiczny wraca już do normy.

W 3059. odcinku serialu "Na Wspólnej" w mieszkaniu Ewa i Arka (Marek Kalita) pojawi się niespodziewany gość. Będzie to Dorota (Olga Bończyk), dawna koleżanka Ostrowskiego. Kobieta zaproponuje jego żonie pracę w jej klinice medycyny estetycznej. Ewa będzie chciała przyjąć propozycję, ale Ostrowski uzna, że jest jeszcze na to za wcześnie. Wkurzona żona odpowie mu, że nie zamierza już dłużej siedzieć w domu. Zwłaszcza że on sam wyrywa się do powrotu do szpitala, mimo tego że niedawno przeżył zawał. Czy żona Arka postawi na swoim? Czy rzeczywiście jest gotowa na powrót do pracy? Odpowiedzi na to pytanie poznamy już wkrótce!