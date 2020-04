"Na Wspólnej" odcinek 3062. Dagmara i Monika pokłócą się o Przemka! Którą z nich wybierze Smolny? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3062. odcinku serialu "Na Wspólnej" Monika i Dagmara spotkają się, aby porozmawiać o Przemku. Rozmowa szybko przerodzi się w kłótnię! Która z nich wygra? A może to skończy się zupełnie inaczej? Sprawdź, co już wiemy!

"Na Wspólnej" odcinek 3062. we wtorek, 28.04.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Przemek (Eryk Cichowicz) pogodził się ze stratą i związał się z Moniką (Karolina Oldyńska). Tymczasem Dagmara (Katarzyna Ucherska) przypomniała sobie ich związek i teraz chce odzyskać miłość Smolnego. Jak to się skończy?

W 3062. odcinku serialu "Na Wspólnej" Dagmara zdoła zaciągnąć Przemka do łóżka. Szybko jednak zauważy, że jej ukochany ma wyrzuty sumienia związane z Moniką. Postanowi spotkać się ze swoją byłą uczennicą. Nastolatka jednak wprost wygarnie jej, że jest przekonana, że to z nią Smolny będzie o wiele szczęśliwszy! Pomiędzy kobietami dojdzie do niezłej awantury! Każda będzie chciała przeciągnąć Przemka na swoją stronę...

Co zrobi Smolny, wiedząc że rozkochał w sobie zarówno swoją nauczycielkę, jak i koleżankę z klasy? Czy znajdzie jakieś wyjście z tego trójkąta? Czas pokaże!

Źródło: TVN/x-news