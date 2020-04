"Na Wspólnej" odcinek 3062. Przemek i Dagmara znów będą parą?! Wylądują razem w łóżku [CO SIĘ WYDARZY]

W 3062. odcinku serialu "Na Wspólnej" Dagmara całkowicie odzyska pamięć i uzna, że musi za wszelką cenę odzyskać serce Przemka! Czy młody Smolny znów ulegnie jej wdziękom? Sprawdź szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 3062. we wtorek, 28.04.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Dagmara (Katarzyna Ucherska) doznała amnezji i zapomniała, że jest w szczęśliwym związku z Przemkiem (Eryk Cichowicz). Całą sytuację próbuje wykorzystać Monika (Karolina Oldyńska), koleżanka chłopaka, która już wkrótce wyląduje z nim w łóżku. Czy nauczycielka zostanie sama?

W 3062. odcinku serialu "Na Wspólnej" Dagmara będzie już wszystko pamiętać i postanowi odzyskać serce Smolnego! Poprosi go, aby zaczęli wszystko od nowa. Przemek pogodził się już ze stratą i związał się z Moniką, będzie miał zatem sporo wątpliwości...

Była polonistka wyczuje to i postanowi przejąć inicjatywę. Obsypie Smolnego pocałunkami i zaciągnie go do łóżka! Po namiętnej nocy Przemek będzie całkowicie rozkojarzony... Kogo ostatecznie wybierze - Monikę czy Dagmarę?

Źródło: TVN/x-news