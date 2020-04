"Na Wspólnej" odcinek 3067. Darek będzie bronił Wojtka! Uratuje go przed więzieniem? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3067. odcinku serialu "Na Wspólnej" Darek przyjdzie do Wojtka, aby przygotować go do sądowej batalii. Czy zdoła uchronić go przed więzieniem? Sprawdź szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 3067. w środę, 6.05.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv Bronia (Grażyna Zielińska), jedna z pierwszych kursantek w szkole Wojtka (Wojciech Błach), spowodowała poważny wypadek w trakcie egzaminu. O sprawie zrobiło się głośno, a Szulc szybko znalazł się na celowniku prokuratury. Czy uda mu się uniknąć kłopotów? SPRAWDŹ! Nowe odcinki Na Wspólnej wcześniej niż w TV tylko w ofercie player+ Robert zginie?! Policjanta dosięgnie zemsta gangsterówZobacz więcej W 3067. odcinku serialu "Na Wspólnej" do mieszkania Szulców przyjdzie Darek (Michał Mikołajczak), którzy zgodził się reprezentować Wojtka w sądzie. Będzie chciał przygotować go na walkę z Jastrzębiem (Janusz German), synem Broni. Żbik uświadomi Szulcowi, że zrobi on wszystko, by obciążyć go odpowiedzialnością za wypadek spowodowany przez jego matkę. Już w trakcie pierwszego przesłuchania okaże się, że Jastrząb rzeczywiście zna się na swoim fachu. Czy Darek zdoła odeprzeć jego ataki i wybronić Wojtka? Tego dowiemy się już wkrótce! Zobacz galerię Źródło: TVN/x-news https://www.facebook.com/Serialove-950759511687014/