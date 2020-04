"Na Wspólnej" odcinek 3070. Ojciec Pawła wyjdzie z więzienia! Narzeczony Beatki się go wyprze? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3070. odcinku serialu "Na Wspólnej" Paweł dowie się, że jego ojciec wyszedł z więzienia! Czy Gustaw ściągnie kłopoty na niego i Beatę? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na Wspólnej" odcinek 3070. we wtorek, 12.05.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Paweł (Grzegorz Kwiecień) porzucił życie oszusta, uzyskał przebaczenie Ziębów i odzyskał serce Beatki (Katarzyna Ptasińska)! Wszystko wskazywało na to, że teraz jego życie w końcu się ułoży. Nie jest to jednak takie proste...

W 3070. odcinku serialu "Na Wspólnej" jego ojciec, Gustaw (w tej roli Jan Monczka), pojawi się w barze u Ziębów i zacznie bajerować Beatkę. Jakiś czas później spotka się z synem na dziedzińcu, ale Paweł wcale nie będzie zachwycony jego wizytą.

Okaże się, że Gustaw dopiero co wyszedł z więzienia. Gdy Beata zobaczy, że Paweł rozmawia z tajemniczym mężczyzną, postanowi się przyłączyć. Jej narzeczony przedstawi swojego ojca jako... przyjaciela rodziny i szybko utnie rozmowę.

Daria wbrew ojcu pójdzie do łóżka z wykładowcą?! Spędzi u niego nocZobacz więcej

Chwilę później ojciec poprosi go, aby pomógł mu we włamaniu do jednej z willi! Paweł oczywiście odmówi. Na pożegnanie Gustaw wręczy mu pierścionek zaręczynowy Beatki, który ukradł jej podczas wizyty w barze u Ziębów! Syn będzie wściekły!

Wieczorem Paweł odda narzeczonej skradziony pierścionek. Ku jego zaskoczeniu Beatka będzie broniła Gustawa! Czy mężczyzna sprowadzi na nich kłopoty?

Źródło: TVN/x-news