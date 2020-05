"Na Wspólnej" odcinek 3072. Paweł wyzna, że Gustaw jest jego ojcem! Jak zareaguje Beatka? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3072. odcinku serialu "Na Wspólnej" Beata dowie się, że Gustaw jest ojcem Pawła! Czy będzie wściekła na narzeczonego za ukrywanie prawdy? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na Wspólnej" odcinek 3072. w czwartek, 14.05.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Już wkrótce w "Na Wspólnej" pojawi się nowa postać! Gustaw, (Jan Monczka) ojciec Pawła (Grzegorz Kwiecień), wyjdzie z więzienia i z butami zacznie wpychać się w nowe życia syna. Wójcik nie będzie chciał się do niego przyznać, ale gdy ten zacznie wkręcać Beatkę (Katarzyna Ptasińska) w swoje szemrane interesy, będzie musiał zareagować!

W 3072. odcinku serialu "Na Wspólnej" Beata będzie miała już dość gierek i niedomówień pomiędzy Pawłem a Gustawem, którego uważa za sympatycznego i miłego starszego pana. Aby poznać prawdę, postanowi zmiękczyć narzeczonego... zaciągając go do łóżka. W końcu przyparty do mury Wójcik wydusi z siebie, że Gustaw… jest jego ojcem!

Beatka będzie w szoku i zażąda wyjaśnień! Czy Paweł wyzna jej całą prawdę i powie, dlaczego nie chce, aby jego ojciec miał cokolwiek wspólnego z nim i jego rodziną?

