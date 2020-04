"Na Wspólnej" odcinek 3073. Sara pocałuje Bogdana! Berg rozkochał w sobie młodą wiolonczelistkę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3073. odcinku serialu "Na Wspólnej" Sara zacznie całować Bogdana! Czy Berg ulegnie jej wdziękom i zdradzi Joannę? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na Wspólnej" odcinek 3073. w poniedziałek, 18.05.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Już wkrótce Franek (Natan Czyżewski) i Joanna (Anna Cieślak) wyjadą do Stanów na mistrzostwa e-sportowe, a Bogdan (Wojciech Brzeziński) zostanie sam w domu. Czy pod nieobecność żony dopuści się zdrady?

Sławek postanowi zostawić Renatę dla Tani! Przeszkodzi mu w tym... śmiertelna choroba Kraszewskiej!Zobacz więcej

Berg bardzo zaprzyjaźni się z Sarą (Marta Bryła), młodą i piękną dziewczyną, która niedawno wprowadziła się na to samo osiedle. W 3073. odcinku serialu "Na Wspólnej" sąsiadka odwiedzi Bogdana i wyżali mu się, że właśnie dostała 500 złotych mandatu, a sąsiedzi chcą ją dodatkowo podać do sądu za zbyt głośne ćwiczenia na instrumencie.

Mężczyzna zapewni ją, że jemu nie przeszkadzają jej ćwiczenia i że bardzo podoba mu się jej gra. Co więcej, zaprowadzi ją do Agnieszki (Katarzyna Walter), która będzie mogła udzielić jej porady prawnej. Sara będzie mu bardzo wdzięczna i niepodziewanie... pocałuje go w usta! Całą sytuację z bezpiecznej odległości będzie obserwować ich sąsiadka.

Jak Berg zareaguje na zachowanie młodej dziewczyny? Odwzajemni pocałunek czy odtrąci Sarę i zachowa wierność żonie?

Źródło: TVN/x-news