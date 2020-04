"Na Wspólnej" odcinek 3076. Bruno zdradzi Kasię i wróci do narkotyków! Wszyscy się od niego odwrócą? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3076. odcinku serialu "Na Wspólnej" Bruno zorientuje się, że grozi mu powrót do uzależnienia! Czy będzie mógł liczyć na wsparcie przyjaciół? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na Wspólnej" odcinek 3076. w czwartek, 21.05.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Bruno (Dawid Czupryński) długo walczył z narkotykami, ale w końcu udało mu się wygrać z uzależnieniem! Został nawet wolontariuszem w fundacji i pracuje jako street worker, próbując wyciągać młodych ludzi ze szponów nałogu. Czy to wszystko zostanie wkrótce zaprzepaszczone?

W 3076. odcinku serialu "Na Wspólnej" Bruno obudzi się po całonocnej imprezie narkotykowym. Będzie zupełnie nagi, a obok niego leżeć będzie Miłka (Karolina Wasilewska-Buraczuk). Krawczyk będzie w fatalnym stanie i ciężko będzie mu uwierzyć w to, co się stało.

Gdy wróci do domu, opowie o wszystkim Elizie (Katarzyna Chorzępa) i Jarkowi (Wojciech Rotowski). Stwierdzi, że ktoś musiał zmusić go do przyjęcia narkotyków... Przyjaciele mu jednak nie uwierzą. Oznajmią, że jeszcze tego samego dnia chcą wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania...

Krawczyk spróbuje ich zatrzymać. - Boję się, że znów popłynę w narkotyki - wyzna, błagając, by nie zostawiali go samego. Czy przyjaciele dadzą mu jeszcze jedną szansę? Czy Kasia dowie się o zdradzie?

Źródło: TVN/x-news