"Na Wspólnej" odcinek 3078. Joanna po powrocie zastanie w domu... półnagą Sarę! Rzuci Bogdana? [CO SIĘ WYDARZY]

W 3078. odcinku serialu "Na Wspólnej" Joanna wróci ze Stanów, a mieszkaniu zastanie... Sarę paradującą w samym staniku! Jaka będzie jej reakcja? Sprawdź szczegóły!

"Na Wspólnej" odcinek 3078. we wtorek, 26.05.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Już niedługo Joanna (Anna Cieślak) wróci z USA, gdzie Franek (Natan Czyżewski) brał udział w mistrzostwach świata w e-sporcie. Co zastanie w domu po powrocie?

W 3078. odcinku serialu "Na Wspólnej" Sara (Marta Bryła) odwiedzi Bogdana (Wojciech Brzeziński), aby przeprosić go za niedawny pocałunek. Wyzna, że ją trochę poniosło. Dziewczyna będzie mocno zestresowana i wyleje na siebie kawę. Gdy będzie szła do łazienki, aby zaprać plamę, do mieszkania wejdzie Joanna.

Żona Bogdana po otwarciu drzwi zobaczy w mieszkaniu półnagą sąsiadkę! Bogdan i Sara zaczną tłumaczyć jej, że do niczego nie doszło, a Joanna ostatecznie uwierzy mężowi. Cała sytuacja wyda jej się nawet zabawna. Ostatecznie kobieta bardzo czule przywita się z Bergiem, za którym bardzo się stęskniła.

Tego samego dnia Joannę zaczepi jednak inna sąsiadka, która widziała jak Bogdan całuje się z Sarą. Czy kobieta wyzna Bergowej prawdę o zdradzie męża?

Źródło: TVN/x-news