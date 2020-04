"Na Wspólnej" odcinek 3080. Sławek postanowi zostawić Renatę dla Tani! Przeszkodzi mu w tym... śmiertelna choroba Kraszewskiej! [CO SIĘ WYDARZY]

Sławek będzie coraz bardziej zaangażowany w romans z Tanią, aż w końcu obieca jej, że zostawi dla niej Renatę. Jednak sytuacja zmieni się w 3080. odcinku "Na Wspólnej", gdy okaże się, że Kraszewska jest poważnie chora... Co jej jest? Sławek jednak jej nie zostawi? Sprawdź, co już wiadomo!

"Na Wspólnej" odcinek 3080. w czwartek, 28.05.2020 o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Niespodziewanie Sławek (Mariusz Słupiński) zbliżył się do Tani (Olha Bosova). Ich relacja szybko zmieniła się w romans! Wkrótce spędzą razem noc...

Po seksie z Ukrainką, Sławek będzie bardzo szczęśliwy i zaproponuje kochance wspólny wyjazd. Ona jednak od razu powie, że nie chce budować swojego szczęścia na cudzym nieszczęściu. Tymczasem Renata (Marta Jankowska) odbierze wyniki mammografii i okaże się, że ma guzka w piersi, ale trzeba wykonać więcej badań, by stwierdzić jak poważna jest ta zmiana. Kraszewska zadzwoni do ukochanego, by podzielić się z nim smutną wiadomością, ale on będzie zajęty zabawianiem się z Tanią. W końcu Ukrainka powie mu, że nie chce być "tą trzecią" i poradzi kochankowi, by jakoś rozwiązał tę sytuację.

W międzyczasie Renata zacznie domyślać się, że Sławek ma romans... W 3080. odcinku "Na Wspólnej" kobieta będzie miała poważniejsze powody do smutku, bo okaże się, że ma nowotwór! Tego samego dnia Dziedzic postanowi zostawić Renatę dla Tani. Gdy jednak dowie się, że Kraszewska jest chora, zmieni zdanie...

Sławek nadal będzie prowadził podwójne życie? Renata wyzdrowieje? Tego dowiemy się wkrótce!

Źródło: TVN/x-news