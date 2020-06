"Na Wspólnej" po wakacjach 2020. Adam jest mordercą?! Powie Darii całą prawdę... [CO SIĘ WYDARZY]

W powakacyjnych odcinkach "Na Wspólnej" Adam wyzna Darii, że zabił swoją żonę... Jak ona na to zareaguje? Sprawdź, co się wydarzy!

"Na Wspólnej" po wakacjach 2020 od poniedziałku do czwartku o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Adam (Marcin Rogacewicz) wciąż ukrywa przed Darią (Patrycja Topajew) wiele tajemnic ze swojej przeszłości. Na przykład kim jest kobieta ze zdjęcia, które znalazła dziewczyna. Po wakacjach wiele się wyjaśni...

W powakacyjnych odcinkach "Na Wspólnej" Adam w końcu będzie gotowy, żeby opowiedzieć Darii o swojej przyszłości, w tym o wypadku, w którym został sparaliżowany. Zabierze ją do lasu i wskaże jej miejsce, gdzie doszło do tragicznego zajścia. - Ta kobieta ze zdjęcia była moją żoną. Tutaj ją zabiłem... - powie zaskoczonej Darii.

Daria od razu spróbuje mu pomóc i namówi go, by wyrzucił z siebie wszystkie emocje, które się w nim kłębią. - Krzycz tak jak nie mogłeś wtedy... - przekona go.

Czy to wyznanie wpłynie na ich relację? Co dokładnie wydarzyło się w tym lesie? Tego dowiemy się niebawem!

