"Na Wspólnej" po wakacjach 2020. Chora Renata zaopiekuje się... synem Tatiany! Domyśli się prawdy o romansie męża? [CO SIĘ WYDARZY]

W jednym z powakacyjnym odcinków serialu "Na Wspólnej" Sławek przyprowadzi do domu... syna Tatiany! Jaka będzie reakcja Renaty? Sprawdź, co się wydarzy!

Renata (Marta Jankowska), żona Sławka (Mariusz Słupiński), ma raka. Po wakacjach okaże się, że nowotwór jest złośliwy, a pacjentka będzie musiała zostać poddana poważnej operacji. Dziedzic obieca żonie, że będzie przy niej. Czy jednak zdoła zapomnieć o kochance Tatianie (Olha Bosova)?

Bardzo szybko okaże się, że nie będzie to takie proste, ponieważ Ukrainka również trafi do szpitala. Sławek będzie chciał jej jakoś pomóc i postanowi zaopiekować się jej małym synkiem. Renata zdziwi się na widok chłopca, ale nie będzie miała serca zostawić go bez opieki.

Żona Sławka szybko zorientuje się, że Jurij (Nikita Antonenko) bardzo lgnie do jej męża. Kobieta nie będzie jednak chciała tego komentować. Zamiast prowokować kłótnię, zdobędzie się na szczere wyznanie, które bardzo wstrząśnie niewiernym policjantem.

Nawet nie wiesz, jak bardzo żałuję, że trauma po stracie synów sprawiła, że nie zdecydowałam się na kolejne dziecko. Podejrzewam, że to właśnie żal, który latami w sobie nosiłam, przyczynił się do mojej choroby.

Jak potoczą się dalsze losy Sławka, Renaty i Tatiany? Odpowiedź na te pytanie znajdziemy w nowych odcinkach serialu "Na Wspólnej", które pojawią się w TVN już jesienią.

Źródło: TVN/x-news