"Na Wspólnej" po wakacjach 2020. Miłka ucieknie z odwyku! Była dilerka pomoże Brunowi? [CO SIĘ WYDARZY]

Po wakacjach Miłka postanowi pomóc Brunonowi i spróbuje dowiedzieć się, co łączy Sandrę ze znanym dilerem narkotykowym! Czy jej się uda? Sprawdź, co już wiemy o nowych odcinkach "Na Wspólnej"!

"Na Wspólnej" po wakacjach 2020 od poniedziałku do czwartku o 20:15 w TVN! - sprawdź program tv

Bruno (Dawid Czupryński) zaangażował się działalność fundacji, która pomaga młody ludziom wyjść z nałogu narkotykowego. W trakcie jednej z akcji poznał Miłkę (Karolina Wasilewska-Buraczyk), dilerkę narkotyków. Dziewczyna się w nim zakochała i dla niego chce rzucić stare życie! Jak dalej potoczą się ich losy?

W jednym w powakacyjnych odcinków "Na Wspólnej" Miłka zgodzi się na odwyk. Bruno postanowi odprowadzić ją do ośrodka. W pewnym momencie spotkają Patryka (Piotr Pacek), który wyjawi im, że szuka Sandry (Michalina Robakiewicz). Krawczyk ostrzeże go, że jeśli jego kuzynce przytrafi się jakakolwiek krzywda, to gorzko tego pożałuje.

Gdy Patryk zostawi ich samych, Miłka powie Brunonowi, że Patryk jest bliskim znajomym Arniego (Gabriel Piotrowski), znanego w mieście dilera narkotyków. Doradzi mu także, aby rozejrzał się w okolicy klubu Piwniczka. Na pożegnanie wyzna przyjacielowi, że ma nadzieję, że spotkają się jeszcze gdy zakończy terapię.

Dziewczyna nie będzie mogła jednak przestać myśleć o problemach Sandry i Bruna. Ucieknie z ośrodka, przyjdzie do Arniego i poprosi, aby pozwolił jej wrócić do pracy. Tak naprawdę zacznie jednak szpiegować dla Bruna... Czy uda jej się pomóc Sandrze?

Źródło: TVN/x-news