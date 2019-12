"Na Wspólnej". Powrót dawnego bohatera! Basia będzie miała romans? Co z małżeństwem Smolnych?

W "Na Wspólnej" szykuje się powrót dawnego bohatera. W życiu Smolnych pojawi się dawno niewidziany mężczyzna... Czy Basia będzie miała romans? Grażyna Wolszczak i Łukasz Konopka zdradzili nam, co czeka ich bohaterów.

"Na Wspólnej" - powrót dawnego bohatera

W życiu Smolnych w "Na Wspólnej" zawsze dużo się dzieje. Obecnie małżeństwo przeżywa romans syna Krzysztofa (Łukasz Konopka). Przemek (Eryk Cichowicz) związał się ze swoją nauczycielką (Katarzyna Ucherska). To jednak nie koniec zmartwień tej rodziny.

Jak zdradzili nam serialowi Basia i Krzysztof, w ich życiu pojawi się dawny bohater. Łukasz Konopka i Grażyna Wolszczak nie chcieli wyjawić szczegółów, ale wiadomo, że będzie to mężczyzna. Czy to oznacza, że Basia będzie miała romans? Jak powiedziała nam Grażyna Wolszczak, jest to mało prawdopodobne. Z naszego wideo dowiecie się, dlaczego Basia Smolna nie wda się w romans: