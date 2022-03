Najbardziej irytujący bohaterowie polskich seriali. Ich widzowie mają dość! Które postacie są nie do zniesienia?

W serialach nie brakuje postaci, które grają widzom na nerwach i mają już ich dość! Oto nasz subiektywny ranking bohaterów, którzy irytują w polskich serialach najbardziej. Która postać była lub jest nie do zniesienia? Sprawdźcie!

Najbardziej irytujący bohaterowie polskich seriali

Irytujący bohaterowie to problem znany widzom na całym świecie. Nie ma przecież serialu, w którym lubilibyśmy wszystkie postaci. Zdarza się, że scenarzyści bardzo świadomie decydują się na wprowadzenie bohatera, który ma działać na nas jak płachta na byka. Nie brakuje jednak przypadków, w których postać staje się irytująca dopiero po pewnym czasie, kiedy zaczynamy dostrzegać w niej najdrobniejsze niuanse takie jak mimikę, barwę głosu, sposób poruszania. Analizujemy również jej zachowanie i życiowe wybory – im więcej kwestii spornych, tym większe szanse, że taka postać trafi wkrótce na naszą czarną listę.

W przypadku irytujących postaci, duży wpływ na lubienie/nielubienie przez widzów danego bohatera mają sami aktorzy oraz osoby odpowiedzialne za ich obsadzenie. Zdarza się, że dany aktor czy aktorka kompletnie nie pasuje do jakiejś roli, mimo tego zostaje im ona powierzona. Wtedy o wpadkę, a właściwie brak sympatii widzów, nie trudno. Największą winę za wysyp irytujących bohaterów w polskich serialach ponoszą jednak scenarzyści. To przecież oni tworzą rys postaci – niejednokrotnie przyczyniając się do powstania karykatury bohatera. Takich denerwujących bohaterów nie brakuje przecież w "Klanie" i "M jak miłość", nawet w "Belfrze" czy "Drugiej szansie" można znaleźć irytujące postaci.

W galerii znajdziecie nasz subiektywny ranking najbardziej irytujących bohaterów z polskich seriali. Dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z naszym wyborem!

