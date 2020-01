Najdziwniejsze seriale telewizyjne ostatnich lat. Zobacz, co wybraliśmy! [GALERIA]

Najdziwniejsze seriale telewizyjne ostatnich lat. Oto ranking najbardziej nietypowych produkcji telewizyjnych, które mimo wymyślnej fabuły czy sposobu realizacji wciąż są fajne i dobrze się je ogląda! Zobacz, co wybraliśmy!

Dobry serial, to dziwny serial – takie założenie w dzisiejszych czasach jest bardzo na miejscu. Widza nie interesuje już miałka i bardzo statyczna fabuła, która posuwa akcję serialu do przodu z prędkością zdezelowanego malucha. Serial ma wciągnąć – owinąć sobie wokół palca widza, zaciekawić go i sprawić, by nie zawsze wszystko rozumiał, ale mimo to trwał w oczekiwaniu na kolejny odcinek.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że kiedyś takich produkcji nie było zbyt wiele, za to dzisiaj nie ma roku, by kilka z nich nie próbowało przebić się do świadomości widza. Czy to za pomocą absurdalnej i dziwnej jak na gust typowego zjadacza chleba fabuły, nietypowej gry, czy sposobu realizacji. Oczywiście nie wszystkie były dobre, czy też nie zdobyły sobie grona wiernych fanów. Część z nich znikała z anteny szybciej, niż się na niej pojawiała inne stały się natomiast pozycjami już kultowymi. My wybraliśmy dla Was te seriale, które choć mogą spokojnie zaliczyć się do wielu gatunków filmowych, my stworzyliśmy dla nich kategorię dziwne, ale mimo wszystko fajne.

Ranking najdziwniejszych seriali telewizyjnych znajdziecie w galerii. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze propozycje odnośnie najbardziej nietypowych bądź najdziwniejszych produkcji telewizyjnych!

Przygotował: Paweł Szałankiewicz