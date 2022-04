Najdziwniejsze tłumaczenia tytułów filmów i seriali. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać

Ważnymi osobami, które umożliwiają nam poznawanie produkcji zagranicznych, a o których pracy czasem zapominamy, są tłumacze. Jednocześnie są oni tylko ludźmi, co sprawia, że czasem popełniają błędy lub podejmują decyzje, które trudno zrozumieć. Najbardziej jest to widoczne w tytułach!

Najdziwniejsze tłumaczenia tytułów na polski

Bardzo ważnym, a jednocześnie często niedocenianym aspektem tworzenia filmów i seriali oraz ich międzynarodowej dystrybucji są tłumaczenia. Zadanie, jakie zostaje postawione przed tłumaczem nie jest łatwe. W końcu nie chodzi tylko o to, aby dosłownie przetłumaczyć zdanie po zdaniu scenariusz produkcji. W wielu przypadkach, utracilibyśmy przynajmniej żarty, jakie oferują nam twórcy, a czasem poszczególne sceny zupełnie straciłyby swój sens, ze względu na użyte frazeologizmy czy różnice kulturowe.

Nie wystarczy z resztą samo przetłumaczenie treści produkcji. Ważne jest również to, aby odbiór widza, przy pomocy napisów, lektora lub dubbingu, był łatwy i nie powodował jego dyskomfortu. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to niemałe wyzwanie. Jednym z elementów produkcji, ze względu na który jest ona szeroko kojarzona, jest jej tytuł lub jego tłumaczenie. Jak to zwykle bywa, jeśli został on przetłumaczony bez zarzutu, nawet się nad tym nie zastanowimy. Zdarza się jednak, że tłumacze zaliczają w tej kwestii wpadki lub po prostu podejmują decyzje, które są niezrozumiałe dla odbiorcy dzieła, który chociaż w jakimś stopniu zna język, w którym powstała produkcja. Zajrzyjcie do naszej galerii, aby się przekonać, które tłumaczenia tytułów filmów i seriali widzowie uznali za najdziwniejsze!