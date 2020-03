Najlepsze filmy Julisza Machulskiego! "Kiler", "Seksmisja" i inne hity polskiego Króla Komedii

"Seksmisja", "Kiler", "Vabank" - Juliusz Machulski wyreżyserował wiele świetnych komedii, do których cały czas powracają kolejne pokolenia Polaków! W naszej galerii zebraliśmy najlepsze z nich. Sprawdźcie koniecznie!

Jeśli chodzi o komedie, to największym mistrzem polskiego kina jest i zapewne jeszcze długo będzie Cezary Bareja. Ten wybitny reżyser ma jednak godnego następcę w osobie Juliusza Machulskiego!

Zadebiutował on 1981 roku filmem "Vabank", który do dziś uznawany jest za jedną z najlepszych komedii kryminalnych w historii polskiego kina! Co ciekawe, niewiele zabrakło, a ten świetny film nigdy by nie powstał. Za młodym Machulskim wstawił się jednak wówczas sam Jerzy Kawalerowicz, który pomógł mu zdobyć pieniądze na realizację tego pomysłu.

W latach 80. powstały jeszcze trzy filmy Machulskiego, które na zawsze zapisały się w historii polskiej komedii - "Seksmisja", "Vabank II, czyli riposta" oraz "Kingsajz". W jego filmach pojawiały się najgłośniejsze nazwiska - Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura, Witold Pyrkosz czy Ewa Szykulska, a on doskonale potrafił wykorzystać ich talenty.

Kolejny ważny okres w karierze Machulskiego to przełom XX i XXI wieku. W 1997 do kin trafił kultowy "Kiler", w 1999 "Kiler-ów 2-óch" (jedną z ról zagrał w nim ówczesny prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski), a w 2001 "Pieniądze to nie wszystko" z Markiem Konradem w roli głównej. Później kariera reżysera trochę wyhamowała.

Teraz Juliusz Machulski powrócił z nowym serialem "Mały zgon". W naszej galerii znajdziecie jednak zbiór jego najlepszych filmów! Jeśli ich nie znacie, to koniecznie musicie to nadrobić!

