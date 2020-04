Najlepsze filmy romantyczne wszech czasów wg Esquire. Na liście "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego! Co jeszcze?

Magazyn "Esquire" opublikował listę najlepszych filmów romantycznych wszech czasów. Znalazł się na niej polski tytuł. Wśród najbardziej romantycznych jest "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego. Co jeszcze? Zobacz pełne zestawienie!

Najlepsze filmy romantyczne wszech czasów

Filmy romantyczne są jednymi z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych. Zwłaszcza przez kobiety, ale nie tylko. Każdy lubi od czasu do czasu ponieść się wyobraźni i przenieść w świat, w którym liczą się tylko miłość, romantyczne gesty i czułe słowa kierowane do najbliższej osoby. Nierzadko są one uniemożliwiane przez innych ludzi lub niesprzyjające okoliczności. Ale wszyscy liczą na to, że koniec będzie dla bohaterów szczęśliwy.

W czasie, kiedy świat się zatrzymał, a zewsząd dobiegają do nas głównie niepokojące wieści, magazyn "Esquire" postanowił zrobić listę najlepszych filmów romantycznych wszech czasów, dzięki którym można nieco zapomnieć o tym, co dzieje się za oknem.

Zestawienie zawiera 13 tytułów, a wśród nich jest polska produkcja. Na liście najlepszych filmów romantycznych wszech czasów znalazła się "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego, która w 2019 roku była nominowana do Oscara w aż trzech kategoriach. W jakim towarzystwie jest polski film? Zobacz galerię!

