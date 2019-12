Najlepsze filmy Stevena Spielberga! Oto 10 dzieł mistrza, które zmieniły kinematografię!

Steven Spielberg to jeden z najlepszych reżyserów w historii kina! W naszej galerii znajdziecie 10 jego najlepszych filmów, które wywarły największy wpływ na światową kinematografię! Sprawdźcie koniecznie!

Steven Spielberg przez wielu uznawany jest za najlepszego reżysera w historii! Co najmniej kilku innych twórców również mogłoby się upomnieć o ten tytuł, lecz nie zmienia to faktu, że Spielberg ma na swoim koncie co najmniej kilka wybitnych produkcji, które na stałe zapisały się w historii kina!

Steven Allan Spielberg urodził się w 1946 roku w Cincinnati w rodzinie żydowskich imigrantów. Pierwszy pełnometrażowy film – "Firelight" – nakręcił w wieku 18 lat. Nigdy nie studiował reżyserii, ani innego kierunku związanego z kinem czy teatrem. Przez pewien czas studiował anglistykę, lecz przerwał studia, aby tworzyć kino. Na swoim koncie ma za to cztery Oscary, trzy Złote Globy, trzy nagrody Emmy i wiele innych wyróżnień.

Co ciekawe, przez wiele lat Spielberg nie zajmował się filmami, lecz serialami. W 1971 roku wyreżyserował nawet jeden odcinek słynnego serialu "Columbo". Największą sławę przyniosły mu jednak filmy, do których należą m.in. takie hity jak "Szeregowiec Ryan", "E.T." czy "Lista Schindlera". Mimo podeszłego wieku, Spielberg wciąż nie przerwał pracy. W 2020 roku swoją premierę będzie miał jego nowy film, musical "West Side Story".

W naszej galerii znajdziecie nasz subiektywny wybór 10 filmów w reżyserii Spielberga, które miały największy wpływ na światową kinematografię! Sprawdźcie koniecznie, czy widzieliście już wszystkie!

Źródło: Associated Press/x-news