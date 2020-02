Najlepsze komedie romantyczne na walentynki. "Love actually" czy "Notting Hill"?

Która komedia romantyczna jest najlepsza? Szukacie takiej w walentynki? Zapytaliśmy polskich aktorów o to, którą komedię romantyczną lubią najbardziej. Oto najlepsze komedie romantyczne na walentynki!

Najlepsze komedie romantyczne na walentynki

Nadeszły walentynki, czas więc poszukać filmu na tę okazję. Okazuje się, że na pytanie "która komedia romantyczna jest najlepsza?" większość zapytanych przez nas polskich aktorów odpowiedziała podając dwa tytuły: "To właśnie miłość" (ang. "Love actually") lub/i "Notting Hill". Oba te tytuły uważane są za przykłady filmów, mających w sobie odpowiedni poziom zarówno humoru, jak i miłości.

"To właśnie miłość" czy "Notting Hill"?

"To właśnie miłość" to wielowątkowy film Richarda Curtisa, który udowadnia, że miłość nie jedno ma imię. To uczucie ma tu wiele form i twarzy: od napalonego dwudziestolatka bez powodzenia u dziewczyn, poprzez kobietę w średnim wieku szukającą potwierdzenia swojej kobiecości, pogrążonego w miłości własnej gwiazdora czy chłopca zakochanego po raz pierwszy, po nieradzącego sobie z kobietami młodego polityka. To miłość do brata, dziecka, męża, żony, wymarzonego kochanka.

W "Notting Hill" właściciel małej księgarni w modnej londyńskiej dzielnicy Notting Hill zakochuje się w hollywoodzkiej gwieździe. W Londynie Anna Scott bierze udział w zdjęciach do najnowszego filmu. Nieśmiały William najpierw oblewa ją sokiem, a potem zaprasza do siebie, by mogła się umyć. Ku jego zaskoczeniu ta przyjmuje zaproszenie, a na pożegnanie całuje go. Kilka dni później gwiazda próbuje skontaktować się z Williamem. W rolach głównych występują Julia Roberts i Hugh Grant - nazywany brytyjskim królem komedii romantycznych.

Te dwa filmy są na szczycie listy najlepszych komedii romantycznych. Wśród wymienianych tytułów pojawiają się jednak też inne. Jakie? Zobaczcie wideo i naszą galerię!