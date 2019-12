Najlepsze polskie filmy 2019. Polacy wciąż robią dobre kino? "Boże Ciało" lepsze niż "Mowa ptaków"? Sprawdźcie TOP 10 najlepszych filmów! [RANKING]

Koniec roku to czas wszelkich podsumowań, więc to najlepszy moment, aby przyjrzeć się temu, jak wyglądało polskie kino w 2019 roku! Polska kinematografia wciąż jest mocna i nie mamy się czego wstydzić? Sprawdziliśmy! Zobaczcie nasze zestawienie najlepszych polskich filmów 2019 roku!

NAJLEPSZE POLSKIE FILMY 2019

Ostatnie lata są bardzo udanym czasem dla polskiego kina. Jest tak dobrze, że wielu obserwatorów boi się, że wkrótce to wszystko może się skończyć, a polski film będzie czekał regres. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca w 2019 roku! Po raz kolejny możemy być dumni z polskich filmowców, którzy pozbawieni są kompleksów i twardą idą po swoje, przez co ich filmy odnoszą sukcesy na całym świecie.

Doskonałym tego przykładem jest "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy, które najpierw zostało ciepło przyjęte na festiwalach, następnie przez widzów w kinach, a teraz wiele wskazuje na to, że obraz doczeka się oscarowej nominacji! Bez wątpienia to najdojrzalszy film w dorobku autora "Miasta 44", który otworzy mu wiele nowych drzwi.

Widać, że Polacy wciąż chcą chodzić do kin na polskie filmy. Co prawda najczęściej wybierają produkcje Patryka Vegi bądź produkcje pokroju "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3", ale prawda jest taka, że komercyjny sukces jednego filmu procentuje, bo inwestorzy zaczynają dostrzegać w kinie potencjał i są skorzy zainwestować własne pieniądze. Oby tak dalej!

Patrząc na polskie filmy, jakie w 2019 roku trafiły do regularnej dystrybucji, nie miałem większych problemów, aby wybrać dla Was TOP 10 najlepszych polskich filmów 2019 roku. Jednocześnie jestem pewien, że niektóre z pozycji mocno Was zaskoczą!

Sprawdźcie nasz ranking najlepszych polskich filmów 2019 roku!