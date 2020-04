Najlepsze role Tomasza Kota! "Niania", Bogowie", "Skazany na bluesa" i inne hity z jego udziałem!

Tomasz Kot to jeden z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów, który równie dobrze jest w stanie zagrać w banalnej komedii, jak i w chwytającym za serce dramacie. W naszej galerii znajdziecie nasz wybór jego 10 najlepszych ról! Polecamy!

Aktorów zwykle można podzielić na dwie grupy - na wszechstronnych, którzy wcielą się w niemalże każdą rolę i charakterystycznych, którzy świetnie sprawdzają się w jednych kreacjach, lecz ciężko sobie wyobrazić ich w innych. Tomasz Kot zdecydowanie należy do tej pierwszej grupy.

Pochodzi on z Legnicy, a swoją karierę na deskach teatru rozpoczął już w latach 90. Prawdziwą popularność zdobył jednak dopiero kilka lat później, w roku 2004, gdy zadebiutował w roli milionera Henryka Weissa-Korzyckiego w serialu "Na dobre i na złe". W 2006 dostał natomiast swoją pierwszą główną rolę w filmie. Miał naprawdę mocne wejście! Zagrał Ryszarda Riedla w filmie "Skazany na bluesa", a wielu komentatorów do dziś uważa, że to jedna z jego najlepszych ról w życiu.

Wydaje się, że nie ma takiej roli, w którą nie mógłby wcielić się Tomasz Kot. Grywał już zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne postaci. Potrafi stworzyć świetną postać zarówno w prostej komedii, jak i w Oscarowej "Zimnej wojnie". W naszej galerii znajdziecie nasz subiektywny wybór najlepszych ról Tomasza Kota! Sprawdźcie koniecznie i nadróbcie te filmy, których jeszcze nie widzieliście. Naprawdę warto!

