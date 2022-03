Najnowsze doniesienia o pobycie Jerzego Połomskiego w Skolimowie. Znajoma artysty ujawniła, w jakim stanie jest muzyk

Jerzy Połomski, jeden z najbardziej znanych polskich artystów estradowych w ostatnim czasie zaczął wymagać specjalistycznej opieki, dlatego w czerwcu 2021 roku zdecydował się przenieść do Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Znajoma artysty z ośrodka postanowiła skomentować doniesienia o aktualnym stanie zdrowia muzyka.

Jerzy Połomski - Dom Artysty Weterana w Skolimowie

Legenda polskiej estrady Jerzy Połomski od pewnego czasu mocno podupadł na zdrowiu. Artysta ma problemy ze słuchem i pamięcią, dlatego zaczął wymagać specjalistycznej opieki. Nie chcąc być ciężarem dla jego jedynej żyjącej rodziny, którą obecnie jest schorowana 92-letnia siostra, piosenkarz postanowił, że zamieszka w Domu Artysty Weterana w Skolimowie, gdzie będzie mógł liczyć na stałą opiekę.

W jakim stanie obecnie znajduje się Jerzy Połomski?

O tym, jak teraz wygląda życie Jerzego Połomskiego postanowiła opowiedzieć jego znajoma ze Skolimowa Ryszarda Gozdowska. Seniorka wyjawiła to w rozmowie z "Pomponikiem". Jej zdaniem ze stanem zdrowia gwiazdy jest wszystko w porządku, choć "nie jest tak otwarty do ludzi, których nie zna" i sprawia wrażenie, że "żyje we własnym świecie".

Jurek ma przepiękny pokój, z nami nie ma bliskiego kontaktu, bo on jest samotnikiem. Całe życie był samotnikiem. Ale słucha radia, ogląda telewizję, uczestniczy w niektórych zajęciach naszych. W ogóle Jurek jest wspaniałym, kochanym człowiekiem - wyznała seniorka na łamach portalu "Pomponik".

Pani Ryszarda powiedziała również, że w pełni rozumie wycofanie się Jerzego Połomskiego i jego chęć do trzymania się na uboczu.

Ludzie na stare lata potrzebują wyciszenia się. Mieliśmy życie intensywne, jak pracowaliśmy, a teraz jak jesteśmy na emeryturach, jesteśmy w domu spokojnej starości, chcemy spokoju i ciszy. Może Jurek jest taki, zresztą, ja też. Ja bardzo lubię towarzystwo, zapraszam [ludzi - przyp.red.] do siebie. Ale są dni, w których chcę być po prostu sama, chcę odpocząć, chcę żyć własnym życiem w spokoju. Tak już jest, jak człowiek przestaje już zawodowo się udzielać - podsumowała w rozmowę.

