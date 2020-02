Najpiękniejsze polskie aktorki lat 60-tych. Pola Raksa, Kalina Jędrusik, Elżbieta Czyżewska i nie tylko!

Najpiękniejsze polskie aktorki lat 60-tych były uwielbienie przez miliony Polaków, ale i obecnie są doceniane za swoje wybitne kreacje aktorskie. Pięknych i zdolnych aktorek z lat 60-tych jest wiele. W galerii prezentujemy Wam subiektywny ranking najpiękniejszych polskich aktorek lat 60.

Polskie aktorki lat 60. nieraz tworzyły wybitne kreacje filmowe. Dzięki nim stawały się ikonami swojego pokolenia. W galerii przygotowaliśmy dla Was subiektywne zestawienie najpiękniejszych polskich aktorek lat 60. Olśniewające, szlachetne, obdarzone ekranową charyzmą. Każda z nich miała to „coś”, co sprawiało, że w latach 60. były uznawane za prawdziwe ikony piękna.

W galerii możecie sprawdzić, które aktorki lat 60. według nas zasłużyły na miano najpiękniejszych. Pola Raksa, Kalina Jędrusik, Elżbieta Czyżewska - które jeszcze polskie aktorki z lat 60-tych znalazły się w naszym zestawieniu?

