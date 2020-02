Najpopularniejsi tureccy aktorzy i aktorki. To oni są uwielbiani przez fanów tureckich seriali!

Tureckie seriale podbijają serca widzów nie tylko nad Bosforem, ale też w Polsce i innych krajach w Europie. Coraz większą międzynarodową popularność zyskują też aktorzy i aktorki z Turcji. Którzy są najbardziej znani i lubiani?

Najpopularniejsi tureccy aktorzy i aktorki

Tureckie seriale oraz aktorki i aktorzy, którzy w nich występują, zdobywają popularność nie tylko w Turcji, ale i na świecie. W Polsce zaczęło się od "Wspaniałego stulecia" i to właśnie grający w nim główne role Meryem Uzerli i Halit Ergenç od razu stali się ulubieńcami widzów. Kiedy Uzerli zrezygnowała z występowania w serialu, jej fani nie mogli się z tym pogodzić, a zastępująca ją Vahide Perçin długo musiała walczyć o akceptację i sympatię widzów.

Wydawało się, że trudno będzie zapełnić pustkę po "Wspaniałym stuleciu", szybko okazało się jednak, że kolejne tureckie produkcje z tureckimi gwiazdami w obsadzie, z prędkością światła zyskują popularność i przychylność nie tylko Polaków. Kolejną ulubienicą stała się Beren Saat, której piękno i delikatność zauroczyło widzów "Grzechu Fatmagül", a potem - "Wspaniałego stulecia: Sułtanki Kösem". Kariera Beren nie hamowała - niedawno wystąpiła w serialu platformy Netflix pt. "Atiye"/"The Gift".

Wśród najpopularniejszych tureckich aktorów jest oczywiście Burak Özçivit. Przystojny Turek skradł serca kobiet na całym świecie jako Bali Bey ze "Wspaniałego stulecia" i Kemal z "Wiecznej miłości". Prywatnie to przykładny mąż i ojciec niespełna rocznego synka, Karana. To jeszcze bardziej rozczula oglądające go panie. Coraz większą popularność zdobywa też Can Yaman, który zmieniając wizerunek do roli Cana w "Wymarzonej miłości"/"Rannym ptaszku" sprawił, że wzdychają do niego niemal wszystkie fanki tureckich seriali.

Oprócz grania w serialach, tureckie aktorki i tureccy aktorzy budują swoją popularność występując w reklamach światowych marek. Dzięki temu, że pokazują się w różnych środkach masowego przekazu, zdobywają coraz więcej fanów. To ma swój wydźwięk także w mediach społecznościowych. Kto ma najwięcej zwolenników na całym świecie? Oto najpopularniejsze aktorki i aktorzy z Turcji*!

*Ranking powstał na podstawie ilości obserwatorów danej osoby na Instagramie