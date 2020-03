Najwięksi filmowi kłamcy. Ci bohaterowie oszukują na potęgę!

Dziś Międzynarodowy Dzień bez Kłamstwa! Z tej okazji przypominamy największych filmowych kłamców, którzy mówią prawdę tylko, gdy się pomylą! Sprawdźcie koniecznie!

Filmowi kłamcy

28 marca przypada Międzynarodowy Dzień bez Kłamstwa! A którzy bohaterowie filmowi nie wytrzymaliby ani chwili bez oszukiwania innych?

Bohaterowie w filmach kłamią głównie dla własnych korzyści - by zdobyć majątek czy miłość i tworzą nowy obraz siebie. Filmy o kłamcach to głównie komedie, tak jak na przykład "Kłamca, kłamca" czy "Pół żartem, pół serio". Ale zdarzają się również dramaty, gdzie bohaterowie kłamią nie dla siebie, ale dla dobra innych, by dodać im otuchy, jak w filmie "Jakub Kłamca".

W naszej galerii znajdziecie bohaterów filmowych, którzy ciągle kłamią lub bardzo długo żyli w kłamstwie! Sprawdźcie koniecznie!