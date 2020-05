"Największe pomyłki inżynierów". Błędy inżynierów mogą mieć katastrofalne skutki! Zobacz przykłady w programie Polsat Viasat Explore!

W dwunastu 60-minutowych odcinkach programu "Największe pomyłki inżynierów" na antenie Polsat Viasat Explore zobaczymy przykłady budowli, które powstały mimo błędów na etapie projektowania przez inżynierów. Kiedy premiera?

"Największe pomyłki inżynierów" premiera w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 21:00 w Polsat Viasat Explore! - sprawdź program tv

Autorzy programu analizują najbardziej niezwykłe — a czasem śmiertelnie niebezpieczne — katastrofy spowodowane błędami inżynierów. Dlaczego nowy most nagle się zawalił? W jaki sposób wiercenie w poszukiwaniu ropy naftowej spowodowało powstanie największego wiru, jaki kiedykolwiek widziały Stany Zjednoczone? Który z berlińskich zabytków krył w sobie fatalną wadę konstrukcyjną?

Od drapacza chmur, który groził deszczem zabójczych kawałków marmuru w centrum Chicago, po gazociąg, który wstrząsnął południową Hiszpanią. Dzięki dostępowi do prac zespołów projektowych, opowieściom naocznych świadków i komentarzom zespołu ekspertów przeanalizujemy, co poszło nie tak, zbadamy, dlaczego błędy nie zostały w porę odkryte, i ujawnimy, co robią inżynierowie, aby zapobiec podobnym problemom w przyszłości.