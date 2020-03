"Narzeczona ze Stambułu" częściej w TV! Turecki serial pięć razy w tygodniu już od 6 kwietnia w Zoom TV!

Hitowy turecki serial Zoom TV "Narzeczona ze Stambułu" już wkrótce będzie można oglądać pięć razy w tygodniu. Nadawaną od 30 września turecką produkcję obejrzało dotychczas w Zoom TV łącznie ponad 3,2 mln widzów

"Narzeczona ze Stambułu" pięć razy w tygodniu!

Od 6 kwietnia serial "Narzeczona ze Stambułu" będzie można oglądać w Zoom TV od poniedziałku do piątku o godz. 20:00 (dotychczas serial był emitowany od poniedziałku do czwartku o 20:00). – Tak naprawdę o zmianie zdecydowali nasi widzowie, wśród których serial "Narzeczona ze Stambułu" cieszy się bardzo dużą popularnością. Nie mogliśmy pozostać na to obojętni, dlatego zwiększyliśmy obecność tego tureckiego hitu na naszej antenie – tłumaczy Rafał Freyer, dyrektor programowy Zoom TV.

Wyniki oglądalności "Narzeczonej ze Stambułu" biją rekordy Zoom TV. Średnia oglądalność drugiego sezonu serialu w paśmie premierowym jest jeszcze lepsza niż pierwszego i wynosi ponad 56 tys. widzów z grupy komercyjnej (AMR, All 16-49). Dzięki tym wynikom pasmo z emisją premierowych odcinków serialu jest najpopularniejszym pasmem Zoom TV. Każdy odcinek drugiego sezonu "Narzeczonej ze Stambułu" ogląda regularnie przynajmniej przez minutę dziennie ponad 80 tys. widzów z grupy komercyjnej.

"Narzeczona ze Stambułu" - o czym jest?

"Narzeczona ze Stambułu" to serial, do którego scenariusz napisało samo życie. Opowiada o trudnej miłości młodej i pięknej Süreyyi (Asli Enver) – wychowanej przez ciotkę skromnej i utalentowanej śpiewaczce, której życie nigdy nie było usłane różami – i Faruka (Özcan Deniz), przystojnego biznesmena z bogatej i wpływowej rodziny. Serial oparto na powieści autorstwa psychiatry, dr. Gülseren Budayicioğlu, będącej zapisem przeprowadzonych przez autorkę na przestrzeni kilkudziesięciu lat autentycznych sesji terapeutycznych. Inspiracją do stworzenia postaci głównej bohaterki była znana w Turcji piosenkarka Ülku Üst, solistka grupy Beyaz Kelebekler z lat 60. i 70. Produkcja okazała się wielkim hitem m.in. w Rumunii, Turcji i Izraelu. W 2018 serial był nominowany do nagrody Emmy i otrzymał nagrodę na Mediamixx Festival w Grecji.

Serial "Narzeczona ze Stambułu" jest też dostępny na platformie VoD nadawcy – FilmBox Live.

