"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 102. Fikret tłumaczy się teściowej. Sureyya i Faruk spędzają romantyczne chwile [STRESZCZENIE ODCINKA]

Esra złożyła wypowiedzenie i powiedziała Farukowi, co zrobiła jej matka Ipek. W 102. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" brat Faruka postanowi porozmawiać z Kiymet. Sprawdź, co wydarzy się w 102. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 102. w poniedziałek, 13.04.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Kiymet zobaczyła zdjęcie Fikreta (Salih Bademci) z Esrą, odwiedziła kobietę i sprawiła, że ta postanowiła złożyć wypowiedzenie. Poruszona Figen odkryła wielką tajemnicę Cana (Murat Aygen), ale brat zapewniał ją, że to tylko jej wymysły.

W 102. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Fikret otrzymuje od przyrodniego brata zaskakującą informację na temat Esry. Garip przyjeżdża do rezydencji, aby uprzedzić Esmę (Ipek Bilgin), że Adem (Firat Taniş) odkrył ich związek i chcąc chronić sułtankę, składa jej propozycję, która postawi pod znakiem zapytania wspólną przyszłość zakochanych... Sureyya (Asli Enver) przeżywa szok po tym, jak Figen zdradza jej sekret Cana.

Kiymet słucha wyjaśnień zięcia i dla dobra Ipek (Dilara Aksüyek) postanawia przemilczeć sprawę kompromitującej Fikreta fotografii. Faruk (Özcan Deniz) sprawia żonie miłą niespodziankę, która staje się dla małżonków okazją do pięknego wyznania wzajemnej miłości. Garip rezygnuje ze współpracy z Ademem, czym wywołuje jego trudną do poskromienia wściekłość. Esma radzi Osmanowi (Güven Murat Akpınar), żeby upewnił się co do swoich uczuć.

