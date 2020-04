"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 103. Can wścieka się na siostrę! Sureyya postanawia z nim porozmawiać [STRESZCZENIE ODCINKA]

Siostra Cana, Figen, odkryła, że jej brat wcale nie darzy Begum takim uczuciem, o jakim mówi. W 103. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Can wścieknie się na siostrę i zrobi jej awanturę. Sprawdź, co wydarzy się w 103. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 103. we wtorek, 14.04.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Figen odkryła wielką tajemnicę Cana (Murat Aygen) i powiedziała o wszystkim Sureyyi (Asli Enver), która słysząc to, była w szoku. Później spędziła miły czas z Farukiem (Özcan Deniz), który zrobił jej niespodziankę.

Fikret tłumaczy się teściowej. Sureyya i Faruk spędzają romantyczne chwileZobacz więcej

W 103. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Can robi Figen awanturę i zabrania siostrze wtrącać się do swego życia. W tym bardzo nieodpowiednim momencie do ukochanego przychodzi Begum (Özge Borak)... Esra, w imieniu pracowników firmy, wręcza Fikretowi (Salih Bademci) wyjątkowy prezent i opowiada mu o swoim byłym mężu. Niedługo potem poszukiwany przez Borana szantażysta wykonuje kolejny krok. Okazuje się jednak, że za nim stoi ktoś jeszcze...

Kiymet przynosi Esmie (Ipek Bilgin) listy znalezione u Reyhan. Dilara jest rozczarowana pomysłem Adema (Firat Taniş) na spędzenie sylwestra, a Murat (Berkay Hardal) zwierza się Osmanowi (Güven Murat Akpinar) z uczucia do Bade. Begum uprzedza Faruka, że zamierza poznać syna ze swoim partnerem. Odpowiedź ojca Emira bardzo ją zaskakuje... Sureyya, która wciąż nie może ochłonąć po wiadomości od Figen, chce poważnie porozmawiać z Canem.

Historia Sureyyi i Faruka pięć razy w tygodniu w Zoom TV! Od kiedy?Zobacz więcej