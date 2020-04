"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 104. Esma szantażuje Reyhan! Murat powie Bade o swoich uczuciach? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Murat zwierzył się Osmanowi ze swoich uczuć do Bade. W 104. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" postanowi powiedzieć o wszystkim samej zainteresowanej. Sprawdź, co wydarzy się w 104. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 104. w środę, 15.04.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Kiymet przyniosła Esmie (Ipek Bilgin) listy znalezione u Reyhan. Dilara (Neslihan Arslan) jest rozczarowana pomysłem Adema (Firat Taniş) na spędzenie sylwestra, a Murat (Berkay Hardal) zwierzył się Osmanowi (Güven Murat Akpinar) z uczucia do Bade.

W 104. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Can (Murat Aygen) stara się przekonać Sureyyę (Asli Enver), że podobała mu się tylko do chwili, gdy zdecydowała, że jednak nie rozwiedzie się z Farukiem (Özcan Deniz). Fikret (Salih Bademci) dowiaduje się od Esry, że szantażystą jest jej były mąż i w swojej naiwności zwraca się z prośbą o pomoc do przyrodniego brata... Esma (Ipek Bilgin), po przeczytaniu listu Fevziego do Reyhan, poznaje tajemnicę dawnej kochanki męża i zaczyna ją szantażować, grożąc zniszczeniem jej relacji z synem.

Dilara znów zostaje zaskoczona przez Adema, ale tym razem pozytywnie. Rodzina Boranów świętuje w rezydencji nadejście nowego roku i obdarowuje się prezentami. Sureyya wręcza Osmanowi wyjątkowy podarunek, który go bardzo cieszy, co od razu zauważa Burcu. Murat chce powiedzieć Bade o swoich uczuciach, jednak coś nieoczekiwanego staje mu na przeszkodzie...

