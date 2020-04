"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 108. Esma i Reyhan kłócą się w płonącym domu! Faruk przybywa na miejsce! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Esma wykorzystuje wiedzę o przeszłości Reyhan. W 108. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu"matka Adema wpadnie w szał i doprowadzi do tragedii. Sprawdź, co wydarzy się w 108. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 108. we wtorek, 21.04.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Esma (Ipek Bilgin) zrobiła użytek z wiedzy o przeszłości Reyhan i postawiła jej twardy warunek, grożąc matce Adema (Firat Taniş) całkowitym zrujnowaniem życia. Begum (Özge Borak) doprowadziła wreszcie do spotkania Emira i Cana (Murat Aygen).

W 108. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Garip i Esma naradzają się, co powinni zrobić, po tym jak Sureyya (Asli Enver) przyłapała ich w intymnej sytuacji. Zupełnie nieoczekiwanie sułtanka wypowiada się na temat synowej niezwykle pochlebnie. Faruk (Özcan Deniz), pewny już, że to Adem maczał palce w aferze z szantażowaniem Fikreta (Salih Bademci), zleca Akifowi, by znalazł na to dowody. Jednak prześladowca Fikreta i Esry znika bez śladu, a naiwny Fikret uważa Adema za swojego wybawcę.

Sureyya ostrzega Begum przed Canem. Tymczasem Reyhan zwabia sułtankę w miejsce, które ze względu na wydarzenia z przeszłości jest dla Esmy bardzo wyjątkowe. Między kobietami dochodzi do burzliwej rozmowy, która kończy się tragedią... Życie Esmy jest w wielkim niebezpieczeństwie. Faruk, zaniepokojony nieobecnością matki, rozpoczyna poszukiwania. Wkrótce staje się naocznym świadkiem dramatu.

