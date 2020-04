"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 110. Faruk rozpoczyna własne śledztwo w sprawie pożaru. Sureyya jest w ciąży? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Esma i Reyhan przeżyły pożar, ale matka Adema jest w śpiączce. W 110. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Faruk postanowi dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się między kobietami. Sprawdź, co wydarzy się w 110. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu"!''

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 110. w czwartek, 23.04.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Esma (Ipek Bilgin) wyszła z pożaru w niezłym stanie. Z koeli Reyhan jest w śpiączce, co załamało Adema (Firat Taniş). Begum (Özge Borak) postanowiła porównać się z Sureyyą (Asli Enver) i doszła do pesymistycznych wniosków na swój temat.

Esma i Reyhan trafiają do szpitala. Jedna z nich jest w ciężkim stanie! Zobacz więcej

W 110. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu" Senem znów źle się czuje, a Akif tym razem nie odpuszcza i wymusza na niej obietnicę, że zrobi test ciążowy. Faruka (Özcan Deniz) wciąż nurtuje pytanie, po co Esma spotkała się z Reyhan w domu Garipa i dlaczego doszło do pożaru. Wymijające odpowiedzi matki budzą w nim coraz większe podejrzenia. Również pozostali synowie zarzucają sułtankę gradem niewygodnych pytań. Sureyya, widząc, że sytuacja robi się podbramkowa, znowu przychodzi z pomocą teściowej i przerywa rodzinne dochodzenie.

Ipek (Dilara Aksüyek) jest rozstrojona nerwowo domysłami na temat przyczyn nagłego ocieplenia relacji Esmy z Sureyyą i daje się we znaki mężowi oraz całemu otoczeniu. Reyhan w końcu wybudza się ze śpiączki. Jedną z pierwszych rzeczy, które słyszy po dojściu do siebie, są pogróżki od Garipa. Cana (Murat Aygen) dziwi nagły chłód ze strony Begum, a Dilara (Neslihan Arslan) sądzi, że Sureyya może być w ciąży. Faruk, podejrzewając matkę i Garipa o kłamstwo, stosuje fortel i pojawia się na pogorzelisku, by rozpocząć własne śledztwo.

Historia Sureyyi i Faruka pięć razy w tygodniu w Zoom TV! Od kiedy?Zobacz więcej