"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 115. Faruk dowiaduje się o podstępie Fikreta. Między braćmi dochodzi do kłótni! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 115. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" Faruk poznaje prawdę o podstępie Fikreta i między braćmi dochodzi do kłótni. Sprawdź, co się wydarzy w 115. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 115. w czwartek, 30.04.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Sureyya (Asli Enver) i Faruk (Özcan Deniz) spędzili romantyczne chwile w miejscu, gdzie zaczęła się ich miłość. Esma (Ipek Bilgin) i Garip wyznali najbliższym prawdę o swoim związku. Niestety ich dzieci nie chcą zaakceptować ich miłości.

Burcu nie akceptuje nowego związku ojca! Faruk i Sureyya spędzają urocze chwile

W 115. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Akif kaja się przed Farukiem za swoje kłamstwa. Zamiast reprymendy otrzymuje jednak od przyjaciela gratulacje, a od Sureyyi - zadanie trudne do wykonania...

Adem (Firat Taniş) nawiązuje współpracę z człowiekiem, który podobnie jak on, źle życzy Farukowi. Fikret (Salih Bademci), będąc na zakupach z małą Adą, nieoczekiwanie wpada na... Esrę. Burcu zastanawia się nad zachowaniem Osmana, który nie chce zdradzić, czemu ma problem z zaakceptowaniem związku jej ojca z Esmą.

Fikret realizuje swój plan odnośnie firmy i tym samym wbija Farukowi nóż w plecy. Osman słyszy od matki, że czytała jego pamiętnik i wie o miłości do Sureyyi. Do Faruka dociera wiadomość o uczynku Fikreta. Między braćmi dochodzi do gwałtownej scysji. Zdruzgotany Faruk, który daje upust swojemu wzburzeniu przed Sureyyą, musi odeprzeć jeszcze nagły atak Ipek.

Esma w towarzystwie Garipa zapomina na chwilę o trapiących ją problemach.

