"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 117. Sureyya namów Cana do zerwania współpracy z Ademem? Osman opuszcza rezydencję [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 117. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" wszyscy próbują się dowiedzieć, dlaczego Osman podjął decyzję o opuszczeniu rezydencji. Sureyya próbuje nakłonić Cana do zerwania współpracy z Ademem. Sprawdź, co się wydarzy w 117. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 117. wponiedziałek, 4.05.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Osman (Güven Murat Akpinar) zszokował wszystkich obwieszczając swoją decyzję o opuszczeniu rezydencji. Esma (Ipek Bilgin) próbuje pogodzić wszystkich braci.

W 116. odcinku serialu "Narzeczona ze StambułuW radosnej atmosferze upływa wieczór zaręczynowy Senem (Neslihan Yeldan) i Akifa. Fikret (Salih Bademci) przychodzi do Esry z propozycją, która stawia ją w bardzo trudnej sytuacji...

Faruk (Özcan Deniz) próbuje dowiedzieć się od Osmana, dlaczego opuszcza rezydencję, a Sureyyę (Asli Enver) przepełnia gorycz z powodu odejścia przyjaciela. Najstarszy z Boranów, chcąc ratować rodzinę przed rozpadem, stara się przekonać Garipa do zakończenia związku z Esmą. Begum ma w szpitalu mały wypadek, który może zwiastować duże problemy. Can zdradza Ademowi, że jego niechęć do Faruka ma jeszcze drugie dno i wiąże się z tajemniczą przeszłością adwokata...

Kiymet martwi się, że jej córka zaniedbuje męża, ale Ipek jest absolutnie pewna miłości Fikreta. Sureyya prosi Cana, żeby zrezygnował ze współpracy z Ademem.

