"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 119. Esma wyjawia prawdę o pożarze. Ipek nie pozwoli odejść Fikretowi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Dikret postanowił rozwieść się z Ipek. W 119. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" kobieta będzie zdruzgotana tym, co usłyszała. Z kolei Esma w końcu wyjawi prawdę o pożarze. Sprawdź, co się wydarzy w 118. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 119. w środę, 6.05.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Faruk (Özcan Deniz i Sureyya (Asli Enver) przypadkiem spotkali w restauracji Dilarę (Neslihan Arslan) i Adema (Firat Taniş). Begum (Özge Borak) otrzymała od swojego lekarza druzgocącą wiadomość. Fikret (Salih Bademci) oznajmił Ipek (Dilara Aksüyek), że chce rozwodu.

Begum otrzymuje od lekarza druzgocącą wiadomość. Fikret zostawi Ipek?Zobacz więcej

W 119. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu wspólny wieczór Faruka i Sureyyi z Ademem i Dilarą upłynął w zaskakująco dobrej atmosferze, co mocno dziwi obie pary, przygotowane raczej na otwarty konflikt niż na kolację bez wzajemnych złośliwości. Ipek nie chce przyjąć do wiadomości, że Fikret postanowił się z nią rozwieść. Esma (Ipek Bilgin), dociskana przez Faruka, zdradza wreszcie synowi i Sureyyi, co wydarzyło się w domku Garipa. Faruk chce natychmiast posłać Reyhan do więzienia, jednak sułtanka stara się go od tego odwieść, przewidując, że Adem, pozbawiony oparcia w matce, stanie się zupełnie nieprzewidywalny i bardzo niebezpieczny.

Begum, po strasznej diagnozie, myśli przede wszystkim o swoim synu. Garip i Esma, za pomocą drobnych gestów, okazują sobie wielkie uczucie, a Osman (Güven Murat Akpinar), w walentynkowy poranek, postanawia skierować swoje życie na zupełnie nowe tory. Emir potrzebuje od ojca porady w sprawach... sercowych.

Aslı Enver i Murat Boz rozstali się na dobre! Serialowa Sureyya spotyka się teraz z koszykarzem?Zobacz więcej