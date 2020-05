"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 120. Sureyya i Begum kłócą się o Cana! Wraca była żona Garipa. Co na to Esma? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Begum obawia się, co będzie z Emirem, gdy jej zabraknie. W 120. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" pojawi się w rezydencji Boranów i między nią a Sureyyą dojdzie do kłótni. Sprawdź, co się wydarzy w 120. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu".