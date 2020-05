"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 126. Dilara chce rozwieść się z Ademem! Begum trafia na stół operacyjny. Przeżyje? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Begum postanowiła nagrać dla Emira wzruszający film na wypadek jej śmierci. Chłopiec odnalazł ją nieprzytomną. W 126. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" Begum będzie operowana. Sprawdź, co się wydarzy w 126. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu".

Begum (Özge Borak), wiedząc, że operacja, która ją czeka jest bardzo ryzykowna, postanowiła nagrać dla syna film pożegnalny. Zemdlała i nieprzytomną odnalazł ją Emir. W domu Garipa odbywają się uroczyste oświadczyny, podczas których między Ipek (Dilara Aksüyek) i Fikretem (Salih Bademci) doszło do kłótni.

W 126. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu nieprzytomna Begum trafiła do szpitala i jest operowana. Esma (Ipek Bilgin) ma pretensje do Ipek za zrujnowanie zaręczyn Osmana (Güven Murat Akpinar) i ośmieszenie rodziny przez publiczne wywlekanie prywatnych spraw. Stawia synowej za przykład Sureyyę (Asli Enver), co jest najboleśniejszym policzkiem dla Ipek, która czuje się pokrzywdzona i zamierza się zemścić. Siren wykorzystuje nieudane zaręczyny jako okazję do dalszego zniechęcania córki do małżeństwa z Osmanem.

Fikret stanowczo broni Esry przed matką. Między synem a sułtanką dochodzi do ostrej kłótni. Dilara (Neslihan Arslan), po kolejnej scysji z Ademem (Firat Taniş), żąda rozwodu. Senem opowiada Akifowi o wielkim brzemieniu, które dźwiga i o prawdziwych okolicznościach śmierci rodziców Sureyyi. Ze szpitala nadchodzi dramatyczna wiadomość...

