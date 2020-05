"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 128. Kolejny rozłam w rodzinie Boranów. Ipek szantażuje Fikreta! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W domu rodziny Boranów nie dzieje się dobrze. W 128 odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" dojdzie do kolejnego rozłamu, a Ipek dalej będzie mmącić. Sprawdź, co się wydarzy w 128. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu".

odcinek 128. we wtorek, 19.05.2020 o godz. 20:00

Po śmierci Begum (Özge Borak), Faruk (Özcan Deniz) opiekuje się Emirem. Chłopiec bardzo przeżywa odejście matki. Sureyya (Asli Enver) próbuje mu pomóc. Z kolei Ipek (Dilara Aksüyek) postanowiła zemścić się na Fikrecie (Salih Bademci) i całej rodzinie Boranów.

W 128. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Adem (Firat Taniş), ku zaskoczeniu Faruka, domaga się własnego gabinetu w firmie Boranów. Akif przekazuje Senem ważną decyzję, którą podjął po wysłuchaniu historii jej życia. Bade mówi Nurgul i Gulistan o oświadczynach Murata (Berkay Hardal). To wyznanie rozpętuje prawdziwą burzę... Najmłodszy z Boranów stara się wspierać swoją ukochaną. Garip pociesza Esmę (Ipek Bilgin), która ma poczucie winy wobec Begum.

Ciekawość Siren wreszcie zostaje zaspokojona, choć matka Burcu nie może uwierzyć w to, co usłyszała od byłego partnera. Fikret rozkoszuje się uczuciem, jakim obdarza go Esra. Emir bardzo przeżywa śmierć matki i odtrąca pomoc Sureyyi. Intryga Ipek przynosi owoce i doprowadza do rozłamu w rodzinie. Kolejnym posunięciem intrygantki jest... szantażowanie własnego męża.

