"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 129. Sureyya mdleje i trafia do szpitala. Dowiaduje się, że... jest w ciąży! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Emir odtrąca Sureyyę, co bardzo źle na nią wpływa. W 129. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" Sureyya ulegnie małemu wypadkowi, przez który trafi do szpitala. Sprawdź, co się wydarzy w 129. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu".

Emir tęskni za Begum (Özge Borak) i nie może pogodzić się ze śmiercią matki. O wszystko zaczął obwiniać Sureyyę (Asli Enver), która bardzo przeżywa fakt, iż nie może pomóc chłopcu. Ipek (Dilara Aksüyek) doprowadziła do kolejnego rozłamu w rodzinie. Kolejny rozłam w rodzinie Boranów. Ipek szantażuje Fikreta! W 129. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Adem (Firat Taniş) rozmawia z terapeutką o trudnych sprawach ze swojej przeszłości i o bieżących, wstrząsających wydarzeniach. Kobieta uświadamia mu, na czym polega problem w jego relacji z matką. Siren wykonuje zaskakujący gest w kierunku Burcu i Osmana (Güven Murat Akpinar). Can (Murat Aygen) pojawia się u Adema, aby mu przedstawić plan zniszczenia Boranów. Esma (Ipek Bilgin) organizuje śniadanie dla całej rodziny. Sytuacja przy wspólnym stole wymyka się spod kontroli, gdy Murat (Berkay Hardal) obwieszcza, że zamierza ożenić się z Bade. Sureyya ma w domu mały wypadek i przerażony Faruk (Özcan Deniz) musi zawieźć ją do szpitala. Tam, zupełnie niespodziewanie, małżonkowie otrzymują wiadomość, która wywróci ich świat do góry nogami. Okazuje się, że Sureyya jest w ciąży! Tymczasem, Ipek ogłasza, że zamierza zorganizować dla męża (Salih Bademci) przyjęcie-niespodziankę z okazji urodzin. Ale tak naprawdę Fikert nawet się nie domyśla, jak groźnego ma w niej przeciwnika...