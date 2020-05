"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 132. Ipek przed całą rodziną oskarża Fikreta o zdradę. Konflikt Esmy z synami narasta [STRESZCZENIE ODCINKA]

Ipek postanowiła zorganizować przyjęcie-niespodziankę z okazji urodzin Fikreta. W 132. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" w obecności całej rodziny oskarży męża o zdradę. Sprawdź, co się wydarzy w 132. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 132. w poniedziałek, 25.05.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Rodzina Boranów zebrała się, aby świętować urodziny Fikreta (Salih Bademci). On jednak postanowił spędzić wieczór z Esrą. Ponieważ spóźniał się na zorganizowaną przez Ipek (Dilara Aksüyek) kolację-niespodziankę, żona Borana postanowiła wykorzystać sytuację.

W 132. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Ipek przedstawia całej rodzinie, zebranej pod pretekstem przyjęcia urodzinowego dla Fikreta, dowody zdrady męża i sprytnie manipuluje faktami, aby to ona mogła teraz dyktować warunki... W rezydencji dochodzi do dantejskich scen, gdy rodzice Ipek i Boranowie skaczą sobie do oczu, i gdy zaczyna się walka o dziecko. Fikret odpiera zarzuty matki i do końca broni honoru Esry.

Dilara (Neslihan Arslan) rzuca Ademowi (Firat Taniş) w twarz gorzkie słowa o swojej zawiedzionej miłości. Murat (Berkay Hardal) i Bade na kilka dni znikają rodzinie z oczu. Bliskich, którzy zaczynają się o nich niepokoić, czeka prawdziwy szok... Esma (Ipek Bilgin) pogrąża się w coraz większym konflikcie z synami, a Murat nie może liczyć na taryfę ulgową ze strony starszych braci, którzy wymagają od niego, żeby przez ciężką pracę nauczył się odpowiedzialności.

