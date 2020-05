"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 136. Do Boranów dociera bardzo zła wiadomość o Garipie. Świat Esmy zaczyna drżeć w posadach [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 136. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" podczas wspólnej kolacji Boranowie otrzymują złe wieści dotyczące Garipa. Świat Esmy zaczyna drżeć w posadach. Sprawdź, co się wydarzy w 136. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 136, w piątek, 29.05.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Fikret (Salih Bademci) przekazał Ademowi (Firat Taniş) list, który wykradł z pokoju Esmy (Ipek Bilgin). Nieślubny syn Fevziego poznaje tajemnicę, którą Reyhan chciała za wszelką cenę przed nim ukryć.

W 136. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Can, informując Adema, co dzieje się obecnie z jego matką, zwraca uwagę na dziwną zmianę w zachowaniu syna Reyhan, który do tej pory zawsze był jej bardzo oddany. Faruk (Özcan Deniz) i Sureyya (Aslı Enver) martwią się stanem emocjonalnym Emira.

Esma przychodzi do Kiymet i Ipek, aby przemówić im do rozsądku, ale tą wizytą tylko dolewa oliwy do ognia. Do Boranów zebranych w rezydencji przy wspólnym posiłku dociera bardzo zła wiadomość o Garipie. Świat sułtanki zaczyna drżeć w posadach, a Fikret, który nie potrafi właściwie ocenić sytuacji i zrozumieć uczuć Esmy, swoim zachowaniem pogłębia konflikt z matką.

Między Burcu i Osmanem dochodzi do pierwszej, poważnej kłótni. Senem zamierza spędzić ekscytujący wieczór panieński razem z Dilarą i Sureyyą, a Esra przeżywa bardzo trudne chwile w towarzystwie swojego niezrównoważonego brata...

