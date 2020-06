"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 138. Garip wraca do zdrowia. Esma pojawia się na wieczorze panieńskim Sanem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Garip podupadł na zdrowiu. W 138. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" okazuje się jednak, że mężczyzna dochodzi do siebie. Sprawdź, co się wydarzy w 138. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 138. we wtorek, 2.06.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Esma (Ipek Bilgin) cierpi ze względu na zły stan zdrowia Garipa. Can (Murat Aygen) załatwił Ademowi (Firat Taniş) możliwość widzenia z aresztowaną matką, jednak syn Reyhan nie wykazała spodziewanego przez adwokata entuzjazmu.

W 138. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Sureyya (Asli Enver), ciesząc się z powrotu Garipa do zdrowia, wpada na pomysł, który z pewnością uraduje Esmę, ale dla jej męża jest trudny do przyjęcia. Can zaskakuje Sureyyę prośbą o umożliwienie mu spotkania z Emirem. Faruk (Özcan Deniz) zaczyna się niepokoić zachowaniem Halima, którego zamierzał wykorzystać w swojej rozgrywce z Ademem. Akif martwi się, że będzie musiał spędzić w samotności wieczór kawalerski. Nie docenia jednak pomysłowości przyjaciół, którzy nie tylko nie zostawiają go samego, ale dostarczają mu bardzo wielu naprawdę mocnych wrażeń...

Tymczasem Senem ma zapewnioną potężną dawkę emocji przez swoje przyjaciółki. Na wieczorze panieńskim pojawia się także Esma. Fikret (Salih Bademci) przekazuje Ipek (Dilara Aksüyek) pozew rozwodowy, a Osman (Güven Murat Akpinar) dochodzi do wniosku, że wraz z braćmi nie doceniali siły uczucia Esmy i Garipa.

