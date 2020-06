"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 140. Pijana Burcu robi Osmanowi scenę zazdrości o Sureyyę! Adem próbował popełnić samobójstwo? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Nadszedł dzień ślubu Sanem i Akifa. W 140. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" podczas wesela Burcu postanowi wyjawić Osmanowi, że zna jego wielką tajemnicę. Sprawdź, co się wydarzy w 140. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 140. w czwartek, 4.06.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Adem (Firat Taniş) spotkał się z Reyhan i obwinił ją o cierpienie, jakiego zaznał w dzieciństwie i którego doświadcza teraz, gdy dowiedział się, jaką tajemnicę przed nim ukrywała. Podczas wesela Sanem i Akifa Fikret (Salih Bademci) otrzymał informację o tym, że Adem miał wypadek.

W 140. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu trwa wesele Senem i Akifa. Towarzyska wymiana zdań między Sureyyą (Asli Enver) i Osmanem (Güven Murat Akpinar), która jest kolejnym potwierdzeniem, jak dobrze się rozumieją oraz spora dawka alkoholu wyzwalają w Burcu trudne do opanowania emocje. Załamana dziewczyna wyjawia narzeczonemu, że zna jego wielką tajemnicę. Fikret i Dilara (Neslihan Arslan) przyjeżdżają do szpitala, w którym przebywa Adem po wypadku samochodowym. Policja podejrzewa, że była to próba samobójcza...

Dilara, której mąż nawet nie chce widzieć, mimo wszystko postanawia zrobić coś, co poprawi mu samopoczucie. Esma (Ipek Bilgin) stara się pocieszyć tęskniącego za matką Emira. Osman przeżywa słowa, które usłyszał od Burcu podczas wesela, a dziewczyna nie rozumie jego dziwnego zachowania, ponieważ po wytrzeźwieniu w ogóle nie pamięta ich rozmowy...

