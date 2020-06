"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 141. Dilara ma pretensję do Faruka i Sureyyi. Ipek szantażuje Esrę [STRESZCZENIE ODCINKA]

Adem trafił do szpitala. Istnieje podejrzenie, że chciał popełnić samobójstwo. W 141. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" Dilara ma pretensje do Sureyyi i Faruka o to, co się wydarzyło. Sprawdź, co się wydarzy w 141. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

Po spotkaniu z Reyhan, doszło do wypadku, w wyniku którego Adem (Firat Taniş) trafił do szpitala. Dilara (Neslihan Arslan) i Fikret (Salih Bademci) wybiegli z wesela Sanem i Akifa, aby sprawdzić, co się stało. Policja podejrzewa, że była to próba samobójcza.

W 141. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Burcu nie może zrozumieć, czemu Osman (Güven Murat Akpinar) jest niezadowolony, że przyjęła zaproszenie od Sureyyi (Asli Enver) na kolację. Ipek (Dilara Aksüyek), która prowadzi niebezpieczną grę z Erhanem, pada ofiarą agresji niezrównoważonego brata Esry. Can (Murat Aygen) zachęca Adema do dalszej walki z Boranami. Dochodzącego do siebie w szpitalu mężczyznę odwiedza terapeutka Idil i przekonuje go, że był w błędzie myśląc, że nikt go nie kocha.

Murat (Berkay Hardal) zaczyna pracę w rodzinnej firmie, zgodnie z zapowiedzią braci, od najniższego stanowiska. Sureyya próbuje namówić Emira do powrotu do grania, ale chłopiec wciąż odnosi się do niej z dużą rezerwą. Dilara ma pretensję do Faruka (Özcan Deniz) i Sureyyi o zatajenie przed Ademem ważnej wiadomości z listu Fevziego. Esra ulega szantażowi wyrachowanej żony Fikreta.

