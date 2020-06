"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 145. Kolejna konfrontacja Sureyyi z Dilarą. Bracia Boranowskie spotykają się z Ademem [STRESZCZENIE ODCINKA]

Kłótnia z Dilarą wyprowadziła Sureyyę z równowagi. W 145. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" dojdzie do kolejnej konfrontacji między przyjaciółkami. Sprawdź, co się wydarzy w 145. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 145. w poniedziałek, 15.06.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

W rodzinie Boranów nie dzieje się dobrze. Dilara (Neslihan Arslan) zraniła Sureyyę (Asli Enver), a Faruk (Özcan Deniz) powiedział mocne słowa do Osmana (Güven Murat Akpinar). Can (Murat Aygen) stara się nie dopuścić do poprawy relacji między Ademem (Firat Taniş) a braćmi Boran.

W 145. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu sułtanka (Ipek Bilgin), rozgoryczona zachowaniem członków rodziny, postanawia radykalnie zmienić swoje postępowanie. Akif i Senem dochodzą do wniosku, że trzeba użyć podstępu, żeby pogodzić Dilarę z Sureyyą. Senem podejmuje się tego niewdzięcznego zadania i w rezultacie w jej domu odbywa się prawdziwe pranie brudów... Ipek (Dilara Aksüyek) i jej rodzice zajmują się małą Adą, która od pewnego czasu gorączkuje.

Esma i Garip przeżywają miłe chwile podczas wspólnego wyjazdu, który nie jest pozbawiony zaskakujących sytuacji... Faruk realizuje swój pomysł, aby wszyscy bracia Boranowie spędzili wieczór razem z Ademem. Jedynie urażony Osman wyłamuje się ze wspólnego wypadu. Akif próbuje odsunąć Halima od Faruka, jednak obiera taktykę, która dla niego samego może okazać się niebezpieczna.

