"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 146. Córka Ipek i Fikreta trafia do szpiatala! Osman podejmuje zaskakującą decyzję [STRESZCZENIE ODCINKA]

Między braćmi Boran relacje powoli się naprawiają. Tylko Osman wciąż trzyma się na uboczu. W 146. odcinku "Narzeczonej ze Stambułu" brat Faruka podejmie zaskakującą decyzję. Sprawdź, co się wydarzy w 146. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu".

"Narzeczona ze Stambułu" odcinek 146. we wtorek, 16.06.2020 o godz. 20:00 w Zoom TV! - sprawdź program tv

Faruk (Özcan Deniz), Fikret (Salih Bademci) i Murat (Berkay Hardal) spędzili wieczór w towarzystwie Adema (Firat Taniş). Ipek (Dilara Aksüyek) i jej rodzice zajmują się małą Adą, która od pewnego czasu gorączkuje.

Kolejna konfrontacja Sureyyi z Dilarą. Bracia Boranowskie spotykają się z AdememZobacz więcej

W 146. odcinku serialu "Narzeczona ze Stambułu Esma (Ipek Bilgin) i Garip, w wyniku pomyłki związanej z hotelową rezerwacją, spędzają noc we wspólnym łóżku. Ipek wraz z rodzicami przywozi do szpitala gorączkującą córkę. Sureyya, zaniepokojona dziwnym zachowaniem Osmana (Güven Murat Akpinar), pyta go o przyczyny, a w odpowiedzi przyjaciel przekazuje jej swoją zaskakującą decyzję...

W szpitalu Fikret i Ipek otrzymują od lekarza bardzo niepokojące wiadomości o zdrowiu małej Ady. Burcu odbywa trudną rozmowę z narzeczonym na temat jego nieoczekiwanego pomysłu. Sureyya (Asli Enver) podejrzewa, że coś niedobrego zaszło między Osmanem i Farukiem. Adem i Dilara (Neslihan Arslan) omawiają zastanawiający, braterski wieczór z Boranami. Rozmowę przerywa telefon z elektryzującą informacją o Reyhan...

Śmierć Begum. Kim jest wcielająca się w nią turecka aktorka Özge Borak? Gdzie jeszcze zagrała?Zobacz więcej